"فى حالة إنكار" ..ديمقراطيون غاضبون من تمسك بايدن بعدم الانسحاب من الانتخابات

كتبت رباب فتحى

قال أعضاء في الكونجرس وكبار الناشطين الديمقراطيين لصحيفة بوليتيكو ، بعد وقت قصير من بث لقاء جو بايدن مع جورج ستيفانوبولوس على قناة "ايه بي سى نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى كان أكثر نشاطًا وقوة مما كان عليه على خشبة المسرح خلال المواجهة التي جرت الأسبوع الماضي مع دونالد ترامب – لكن من غير المحتمل ألا يكون ذلك كافيًا لمواجهة ذعر الديمقراطيين.

وصدم كثيرون من إنكار الرئيس الصارخ لمكانته في السباق، وتجاهله المتكرر لمخاوف حزبه المنتشرة على نطاق واسع. وهو نهج وصفه بعض الديمقراطيين بأنه "خطير".

وقال ديفيد أكسلرود، الناشط الديمقراطي منذ فترة طويلة والذي ساعد في قيادة الحملات الرئاسية لباراك أوباما، إن السؤال الذي أثارته المناظرة يدور حول لياقته للسنوات الأربع المقبلة، وليس حول أدائه في السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أنه رغم أنه كان أكثر حيوية وقدم حجة قوية فى المقابلة، إلا أنه ببساطة لا يعترف بقلق الناخبين.

وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب، الذي رفض الكشف عن هويته للتحدث بصراحة: "إن إنكار المشكلة ليس حلاً أو طريقًا للمضي قدمًا لإقناع ناخبينا بأنه يمتلك القدرة أو الرؤية لأربع سنوات أخرى".

ووصف ناشط ديمقراطي آخر قدم المشورة للبيت الأبيض المقابلة بأنها "وقف تنفيذ" لكنه أضاف أن "قبول الرئيس للخسارة أمام ترامب طالما بذل قصارى جهده سيجعل موقفه أسوأ بكثير مع كل صاحب منصب ديمقراطي لا يريد أن يفقد مقعده."