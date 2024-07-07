فوز إيمانويل تجيباو أول انفصالي يُنتخب في إقليم كاليدونيا الجديدة منذ 1986

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فاز "إيمانويل تجيباو" في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية ، اليوم الأحد ، في إقليم "كاليدونيا الجديدة" الفرنسي، ليكون تجيباو أول نائب مؤيد للاستقلال يتم انتخابه منذ عام 1986 في هذا الأقليم التابع لفرنسا والواقع بجنوب غربي المحيط الهادئ.

وحصل تجيباو على نسبة 57.33% من الأصوات مقابل منافسه الموالي لفرنسا ألسيد بونجا ، ومن المقرر أن يشارك في البرلمان إلى جانب النواب المدعومين من تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة".

وسجلت الانتخابات مشاركة واسعة بلغت نسبتها 71.35% في سائر أنحاء الاقليم، مقابل 45.15% تم تسجيلها في الجولة الثانية من انتخابات 2022.

وإيمانويل تجيباو البالغ من العمر 48 عاما هو نجل زعيم الكاناك جان ماري تجيباو الذي اغتيل في 1989، وشقيق جويل تجيباو الذي وضع قيد الحبس الاحتياطي في يونيو الماضى للاشتباه في تورطه بأعمال الشغب التي شهدتها كاليدونيا الجديدة منذ مايو ، ولم يحظ تجيباو فى بداية ترشحه للانتخابات بتأييد رسمي من جبهة الكاناك (جبهة الكاناك للتحرير الوطني الاشتراكي) ، ولكن بدعم من جميع مكوناته.