غرق 49 شخصا بينهم 7 أطفال فى روسيا مع ارتفاع درجات الحرارة

وكالات

قالت الوزارة المعنية بمواجهة الطوارئ في روسيا، الأحد، إن 49 شخصا بينهم 7 أطفال غرقوا في أنحاء روسيا، السبت، في وقت تسود فيه ارتفاع درجات الحرارة مساحات شاسعة من البلاد.

وبحسب موقع الحرة، قالت الوزارة "تم تسجيل 65 واقعة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. توفي 49 شخصا".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن هذا الرقم يزيد بنحو عشر حالات مقارنة بمن لقوا مصرعهم غرقا في ذات اليوم من العام الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن، وحطمت موسكو الرقم القياسي المسجل عام 1917 وشهدت مدن في جميع أنحاء أكبر دولة في العالم درجات حرارة أعلى بكثير من 35 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المائية الروسية، إن ارتفاعا استثنائيا لدرجات الحرارة متوقع في أنحاء الأجزاء الجنوبية الأوروبية من روسيا مطلع الأسبوع مع وصول درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى ما يزيد على 40 درجة.