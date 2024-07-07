اليوم السابع
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عمرو الفقى: عمق العلاقة بين مصر والسعودية فتح الباب أمام تعاون مشترك ضخم وبناء مع هيئة الترفيه (إنفوجراف)

الأحد، 07 يوليو 2024 01:00 م
عمرو الفقى: عمق العلاقة بين مصر والسعودية فتح الباب أمام تعاون مشترك ضخم وبناء مع هيئة الترفيه (إنفوجراف) عمرو الفقي

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أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتصريحات المستشار تركي آل الشيخ بشأن الشراكة بين هيئة الترفيه والشركة المتحدة.
 
وقال الفقى: بكل تقدير تابعت ما قاله العزيز المستشار تركي الشيخ عن ما قدمته وتقدّمه مصر لأكثر من 100 عام من أعمال سينمائية ومسرحية  للعالم من خلال مخرجين وممثلين ومنتجين وكتاب آثروا في عقول وقلوب مئات الملايين في مصر والعالم العربي.
 
عمرو الفقى عمق العلاقة بين مصر والسعودية فتح الباب أمام تعاون مشترك ضخم وبناء مع هيئة الترفيه
عمرو الفقى وتركى آل الشيخ

وأكد الفقي على عمق العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى فتحت الباب أمام تعاون مشترك ضخم وبناء مع الهيئة العامة للترفيه بقيادة تركي الشيخ من خلال صندوق بج تايم، وهو تعاون من شأنه التكامل من أجل تطوير وإنتاج مشترك لمحتوى يغذي خريطة السينما والمسرح والداما العربية ويتجاوز حدود المنطقة ليصل للعالم بالمحتوى العربي من خلال منصات الترفيه المختلفة.
 
عمرو الفقي
أبرز تصريحات عمرو الفقي
 
وأضاف الفقى: نحن في مصر سعداء بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وخاصة مجال الترفيه والإنتاج السينمائي والدرامي والمسرحي ما سينعكس إيجابيا في المستقبل على انتعاش صناعة الترفيه التي تعتبر مغذي أساسي للعديد من الصناعات ومصدر عمل لملايين العمال والفنيين والمبدعين.
 






عمرو الفقي

المتحدة

هيئه الترفيه

مصر والسعودية

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتخدة للخدمات الاعلامية

هيئة الترفيه والشركة المتحدة

تركي آل شيخ

المتحدة للخدمات الاعلامية




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