طور سيناء تتجمل لاستقبال الزوار.. تطوير شامل وخدمات جديدة

سيناء - محمد حسين

تستعد مدينة الطور بجنوب سيناء، لاستقبال زوارها وأهاليها بتجميل شوارعها وتحسين خدماتها، حيث أعلن علي حماده، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، عن تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية والجمالية للمدينة.

صرح رئيس مركز ومدينة طور سيناء، أنه يجرى تنفيذ مجموعة من الأعمال لتجميل شوارع المدينة وتحضيرها لاستقبال زوار وأهالي المدينة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تشمل دهانات المطبات بشارع المحافظة وأعمال الدهان للبلدورات.

وفي إطار الاستعدادات، تم تنظيف وتطهير حمام موسى لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى تسوية الطريق ورفع كميات الرمال المتراكمة أمام مستشفى ومجمع الفيروز الطبي، فضلاً عن رصف شارع مديرية التربية والتعليم.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية في حي بدر والدبش، وعمليات قص وتقليم الأشجار العامة، إضافة إلى إنشاء مضمار للهجن.

وأوضح حماده أن المدينة تشهد تطويراً مستمراً، حيث يجري العمل حالياً على تطوير المسرح الصيفي وإنشاء عدد من المحلات التجارية و36 وحدة سكنية بشارع المحافظة، إضافة إلى تركيب البلدورات أمام مجمع الفيروز ورفع مخلفات الرمال.

وأشار رئيس المركز إلى أن جهود تجميل الميادين العامة تتواصل، بما في ذلك ميدان طريق جامعة الملك سلمان، وذلك بمساهمة من المجتمع المدني، الذي يبدأ من طريق كورنيش الجبيل، وتجديد الصينية المقامة بطريق كورنيش الجبيل.