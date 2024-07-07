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طرح زيت الطعام على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار خلال شهر يوليو 2024

الأحد، 07 يوليو 2024 01:00 ص
طرح زيت الطعام على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار خلال شهر يوليو 2024 زيت طعام
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار أسعار السلع الأساسية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يوليو 2024، حيث يتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة وفقا لعدد الأفراد وتطرح الوزارة زيت الطعام على البطاقة بسعر 30 جنيها للعبوة 800 جرام، كما توفر منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة .

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد بدأ مهام عمله في الوزارة عقب أداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في متابعة ملفات الوزارة ووضع خطط للتطوير في القطاعات والهيئات المختلفة والاستعانة بالكفاءات من أجل الارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

 







وزير التموين

وزير التموين الجديد

الدكتور شريف فاروق

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

اليوم السابع بلس

اسعار سلع بطاقات التموين

سعر زيت الطعام على بطاقات التموين



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