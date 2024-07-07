صحيفة إسبانية: فرنسا ستتعرض لشلل سياسى حال عدم فوز أى مجموعات حزبية بأغلبية

فاطمة شوقى

يتوجه الناخبون في جميع أنحاء فرنسا إلى صناديق الإقتراع للتصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا التى دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذى يخاطر بخسارة أعداد كبيرة من حلفائه الوسطيين فى البرلمان، ويضطر إلى قضاء السنوات الثلاث المتبقية من ولايته، فترة رئاسية في ارتباط غير مستقر مع اليمين المتطرف.

وبعد تصدره الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد الماضى، أصبح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة جوردان بارديلا (28 عاما)، تحت أعين عميدة الحزب مارين لوبان، أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.

وقالت صحيفة الإسبانيول إن هناك العديد من المخاوف من عدم التوصل لاتفاق فى ظل عدم فوز أى من الوسط أو اليسار أو اليمين، حيث أنه من الممكن ألا تكون كبيرة بما يكفى للحكم بمفردها، ولذلك فإن أقرب الحلول أو التوصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف، وفى حال فشل التوصل لذلك فإن فرنسا ستتعرض لشلل سياسى وفى هذه الحالة ستكون هناك حكومة مؤقتة، حيث أنه وفقا للدستور لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر.

ويرى بعض المحللين، أن تشكيل حكومة تكنوقراط يرأسها خبير مستقل، ربما يكون الحل الوحيد لسد الفجوة لحين إجراء انتخابات جديدة خلال عام، السيناريو الذي لم تشهده فرنسا قط منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في عام 1958.

وتحبس مؤسسات الاتحاد الأوروبي أنفاسها في مواجهة الفوز المحتمل الذي تتوقعه استطلاعات الرأي، وسيكون مرشح حزب التجمع الوطني، الذى يمثل اليمين المتطرف، جوردان بارديلا، رئيساً للوزراء المقبل بحسب كافة الاستطلاعات. والمفتاح هنا هو ما إذا كان المرشح الذي اختارته مارين لوبان، رئيسة حزب المحافظين المتطرف، سيحقق الأغلبية المطلقة أم أنه سيُترك بأغلبية بسيطة.