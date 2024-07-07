شاهد أعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل أحدث فيديو لأعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بـ ميناء الدخيلة، حيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمالى طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

وسيتم استخدام باقى مساحة رصيف 100 فى تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.

ومن المقرر أن يتم تشغيل محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة من المشغل العالمى هاتشيسون HPH مع الخط الملاحى الأول عالميا MSC، وفى محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمى A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحى الثانى عالميا وفى محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية حيث يوجد المشغل العالمى تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحى الثالث عالميا CMA-CGM وفى محطة حاويات ميناء السخنة حيث يوجد المشغل العالمى هاتشيسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحى الثالث عالميا و Cosco الخط الملاحى الرابع عالميا .

وفى محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمى المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحى الخامس عالميا وفى محطة حاويات ميناء أبو قير حيث يوجد المشغل العالمى هاتشيسون HPH مع EVERGRGEN الخط الملاحى السادس عالميا وفى محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ أبوظبى مع EVERGRGEN الخط الملاحى السادس عالميا.