سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بحى العمرانية.. تجارى وإداري وسكنى

كتبت - مرام محمد

حددت محافظة الجيزة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق الأحياء والمراكز والمدن، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وعن سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء بحي العمرانية، أوضحت المحافظة أن الحي يقسم إلى 5 مناطق، ويكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق الحي (تجاري-إداري-سكني)، على النحو الآتي: يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري بين 256.25 و750 جنيها، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح الإداري بين 125 و400 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح السكني بين 100 و300 جنيه.

وحددت المحافظة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لبعض الشوارع نطاق الحي، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة، وذلك على النحو التالي:

1-شارع الهرم

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 500 جنيه.

2-شارع خاتم المرسلين

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

3-شارع مستشفى الصدر

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 300 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيها.

4-شارع عثمان محرم

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيها.

5-شارع ترعة الزمر

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

6-الطريق الدائري

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 750 جنيها.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 300 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 200 جنيه.

7-شارع الملك فيصل

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

8-شارع ناصر الثورة

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 400 جنيه.