سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بحى الطالبية.. تجارى وإداري وسكنى

كتبت - مرام محمد

حددت محافظة الجيزة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق الأحياء والمراكز والمدن، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وفي حي الطالبية، أوضحت محافظة الجيزة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على النحو الآتي: يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري بين 193.75 و 750 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح الإداري بين 125 و 400 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح السكني بين 100 و 300 جنيه.

وحددت المحافظة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لبعض الشوارع نطاق الحي التي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، على النحو التالي:

1-شارع الهرم

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 500 جنيه.

2-شارع ترسا

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيه.

3-شارع الثلاثيني الجديد

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيه.

4-شارع عثمان محرم

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيه.

5-الطريق الدائري

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 750 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 300 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 200 جنيه.

6-شارع الملك فيصل

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

7-شارع العريش

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 600 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 400 جنيه.

8-شارع عز الدين عمر من شارع الهرم حتى شارع ترسا

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

9-شارع المستشفى بالكوم الأخضر – شارع سهل حمزة – شارع التعاون – شارع المطبعة – شارع الزعيم مصطفى كامل

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.



سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بحى الطالبية



سعر متر التصالح فى مخالفات البناء



