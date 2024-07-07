راجع قبل الامتحان.. أسئلة اختيارية مهمة فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة

كتبت - مرام محمد

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية، عن مراجعة نهائية شاملة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، تساعدهم على الإلمام بالمنهج الدراسي والتدريب على شكل أسئلة الامتحان، الذي يعقد الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو 2024، وذلك في سادس أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" مراجعة شاملة لـ مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، في صورة سؤال وجواب بنظام الاختيار من متعدد، من تقديم أماني سعد، مدرس جيولوجيا، تساعدهم على الاستعداد التام لامتحان آخر العام، والذي يشمل 46 سؤالًا، يتم الإجابة عنها فى 3 ساعات.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووفقًا لجدول الامتحانات، انطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو، بمادة اللغة العربية، وأدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.