رئيس وزراء بريطانيا: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره كجزء من عملية السلام

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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم ، أن الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من عملية السلام في الشرق الأوسط هو حق لا يمكن إنكاره.



وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ، في بيان نشرته صحيفة (الجارديان) ، أن ستارمر سعيد لتمكنه من التحدث إلى الرئيس عباس في وقت مبكر جدًا من فترة ولايته، نظرًا للقضايا الملحة في المنطقة، والمعاناة المستمرة، والخسائر المدمرة في الأرواح جراء الحرب في غزة.



وأضاف "خلال مناقشة أهمية الإصلاح وضمان الشرعية الدولية لفلسطين، قال رئيس الوزراء إن سياسته طويلة الأمد بشأن الاعتراف بالمساهمة في عملية السلام لم تتغير، وهذا هو حق الفلسطينيين الذي لا يمكن إنكاره".



وفي هذا الصدد، علقت صحيفة الجارديان بأنه " يلزم البيان الانتخابي لحزب العمال، الحزب، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من عملية تؤدي إلى حل الدولتين ، ومن المرجح أن يثير ذلك غضب إسرائيل ، وكانت ردود أفعال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تتسم بالغضب عندما اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا بفلسطين في مايو الماضي ، واصفا الخطوة بأنها مكافأة للإرهاب".