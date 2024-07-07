رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بإصلاح قطاعى الصحة والسجون ومواجهة الجريمة

كتبت رباب فتحى

حشد السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني ، حكومته الجديدة خلف أجندة طموحة لإصلاح الخدمات العامة المتداعية فى البلاد، وإعادة ضبط العلاقات المتضررة فى الخارج خلال أول يوم كامل له كرئيس للوزراء.

وبعد 48 ساعة غير عادية، شهدت فوز حزب العمال بانتصار ساحق فى الانتخابات العامة بأغلبية كبيرة فى مجلس العموم بلغت 174 صوتًا، بينما تم هزيمة حزب المحافظين، قال ستارمر، إنه "متشوق للتغيير" ومصمم على الوفاء بتعهداته خلال حملته الانتخابية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية وفاء كل وزير بتعهدات الحزب، والحفاظ على أعلى معايير النزاهة قائلا، "لقد أتيحت لي الفرصة لأعرض على حكومتي ما أتوقعه منهم على وجه التحديد فيما يتعلق بالمعايير والتنفيذ والثقة التي وضعتها البلاد فيهم".

وأوضح ستارمر أنه في ظل قيادته، ستعود السياسة إلى واجب الخدمة، على النقيض من الأعوام الأربعة عشر الأخيرة من حكم حزب المحافظين. وقال: "المصلحة الذاتية هي سياسة الأمس".

وبعد وقت قصير من اجتماع مجلس الوزراء، انتقل مباشرة إلى المؤتمر الصحفي الأول لرئاسته للوزراء، والذي أصر فيه على أنه لن يضيع أي وقت في بدء مهمة الحكومة المتمثلة فى التجديد الوطني.

وقال إن هناك حاجة إلى "الصدق التام" بشأن حالة الخدمة الصحية، متفقًا مع وزير الصحة ويس ستريتنج، الذي قال فى تصريحاته الأولى كوزير إن خدمة الصحة الوطنية "معطلة" بشكل أساسي.

وأشار ستارمر إلى أن العمل على تحقيق تعهد حزب العمال بإجراء 40 ألف تعيين إضافي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أسبوعيًا "يبدأ على الفور"، مضيفًا أن الوزراء يبحثون في كيفية قيام مستشفى سانت توماس في وسط لندن والمستشفيات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ليدز، بزيادة المواعيد بالفعل بمحض إرادتهم من خلال وضع مخططات يتم بموجبها منح الموظفين حوافز للعمل في وقت لاحق من المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع.