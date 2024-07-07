رئيس قضايا الدولة يهنئ رئيس مجلس الدولة الجديد بتولي منصبه.. صور

كتب أحمد إسماعيل

زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، للتهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيساً لمجلس الدولة.

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة:

المستشار سيد الزغبي

والمستشار إبراهيم إسماعيل

عضوا المجلس الخاص

والمستشار سامي عبد الحميد الأمين العام.

وقد رافق المستشار/ مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، وفداً رفيع المستوى ضم كل من المستشارين نواب رئيس قضايا الدولة:

المستشار/ سامي محمدي، والمستشار/ عبد الرزاق شعيب – عضوا المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار/ عبد العال جرنه – رئيس التفتيش الفني، والمستشار/ محمد حسن – الأمين العام، والمستشار/ هاني محمد علي – رئيس المكتب الفني،

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار/ وليد السيد عناني – الأمين العام المساعد، والمستشارة / مي مروان – الأمين العام المساعد.

وقد رحب المستشار/ أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، بالحضور والتأكيد على العلاقات الوطيدة بين قضايا الدولة ومجلس الدولة، وما تقوم به قضايا الدولة من دور محوري في الدفاع عن الدولة أمام كافة المحاكم في الداخل والخارج.

ومن جانبه هنَّأ المستشار/ مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار/ أحمد عبود، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مؤكداً على تقديره البالغ لما يقوم به مجلس الدولة من دور بالغ الأهمية داخل منظومة العدالة المصرية في إنشاء قواعد القانون الإداري وتحقيق العدالة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الرفيع.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.