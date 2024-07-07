رئيس قضايا الدولة خلال زيارته للنيابة الإدارية: لها دور مهم بمنظومة العدالة

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

استقبل المستشار عبد الراضي صديِقّ رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار سعد مزيد، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وصاحب رئيس هيئة قضايا الدولة، وفداً ضم كل من: المستشار سامي المحمدي، والمستشار عبد الرزاق شعيب عضوي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد علي الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني لقضايا الدولة، والمستشار وليد السيد عناني الأمين العام المساعد، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد.

وخلال الزيارة حرص صديِقّ على الترحيب بالحضور والتأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع هيئة قضايا الدولة، وما تقوم به من دور محوري كهيئة قضائية عريقة، فضلاً عن العلاقات الوطيدة والممتدة بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

من جانبه هنَّأ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الراضي صِدِّيق، بمناسبة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكداً على تقديره البالغ لما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية داخل منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الرفيع.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.



رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني (1)



رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني (2)



رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني (3)