رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح فعاليات البرنامج التدريبى لصيانة الأجهزة العلمية

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات البرنامج التدريبي صيانة الأجهزة العلمية والذي تنظمه وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفى خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2024.

حضر التدريب الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة، والمهندس محمد الجندي، خبير صيانة الأجهزة العلمية، والدكتور حسن أحمد، مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية، والدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية برامج بناء قدرات العاملين بالجامعة في تطوير المهارات و تنمية المعارف مشيدا بالتعاون المثمر بين وحدة الاجهزة العلمية، ومركز التطوير الوظيفي في الإعداد لهذا البرنامج، حيث تعد الأجهزة العلمية والطبية من أهم مقومات العمل بكليات الجامعة والمستشفيات الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للمهندس محمد الجندي على تعاونه مع الجامعة في تطوير منظومة صيانة الأجهزة العلمية والطبية.

وذكر الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة، أهمية التدريب في تعزيز الحصيلة المعرفية للمتدربين واستدامة تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

وأكد الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، الأثر الإيجابي للبرامج التدريبية التي نظمتها الجامعة مؤخرا في ادارة دولاب العمل واشاد بدعم رئيس الجامعة لمنظومة التدريب واتمتة الخدمات حيث تم اطلاق النسخة التجريبية من التطبيق الإلكتروني لصيانة الاجهزة العلمية

وأشار الدكتور حسن أحمد، مدير وحدة المعامل و الأجهزة العلمية بالجامعة، إلي أنه انه يشارك بالبرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من منسوبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والفنيين بالكليات والمستشفيات الجامعة.



