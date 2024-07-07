رئيس الوزراء البريطانى الجديد يبحث العلاقات الثنائية مع ماكرون وشولتز

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بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصاله الهاتفي مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز العلاقات الثنائية و سبل تعزيز التعاون .



وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، هنأ الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء البريطاني وتمنى له التوفيق في حكومته الجديدة.



وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أعرب ستارمر عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون الوثيق بين المملكة المتحدة وفرنسا.



كما ناقش الجانبان قمتي حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ والمجموعة السياسية الأوروبية المقبلتين، وشددا على أهمية هذه الفرص المبكرة لمناقشة الأولويات المشتركة، بما في ذلك الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والهجرة، والاقتصاد.



وخلال اتصاله الهاتفي مع شولتز، بحث ستارمر العلاقة القوية بين المملكة المتحدة وألمانيا، وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يتطلع إلى الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى أعلى خلال رئاسته للوزراء.



كما أكد ستارمر وجود فرصة لتعميق العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين، مع بناء تعاون اقتصادي أكبر كذلك.



وخلال مناقشة زيارتهما المرتقبة لحضور قمة الناتو في واشنطن، تحدث الزعيمان عن أهمية ضمان الدعم القوي لأوكرانيا على المدى الطويل.