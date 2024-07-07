خالد مغربي دبابة شهيد البرث.. أسد سيناء سجل اسمه بأحرف من نور على صفحات من ذهب

القليوبية إبراهيم سالم

أبطال رووا بدمائهم الذكية أرض الفيروز، وحفروا أسمائهم بأحرف من نور على صفحات من ذهب في سجل الأبطال، وتحل اليوم الذكرى السابعة على استشهاد أبطال كمين البرث بشمال سيناء، بقيادة الأسطورة الشهيد البطل أحمد المنسي، ومجموعته والتي كان من بينهم أسد سيناء، أو دبابة، كما يلقب عليه زملاءه، وهو الشهيد البطل خالد مغربي، ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

الشهيد خالد مغربي.. أحد أبطال "خير أجناد الأرض" المعروف ببأسه منذ قديم الأزل إلى أن يرث الله الأرض، فهو لم يكن معتديا قط بل حاميا لأرضه مدافعا عنها ضد أي دخيل أو معتد بكل ما أوتي من قوة، والتاريخ يشهد له بذلك، منذ عهد الهكسوس حتى الآن، فهو لا يضم بين صفوفه إلا خيرة أبناء الوطن والمدافعين عنه بكل ما أوتو من قوة ويقدمون كل ما هو عزيز وغال، ولا أغلى من النفس حتى يقدموها فداء لأمن وأمان هذا الوطن، وسجله مليئا بالنماذج التى تسطر بماء من ذهب على صفحات من نور.



وضحى الشهيد "خالد دبابة"، بنفسه في سبيل إنقاذ الوطن من أعدائه الذين يريدون الدمار والتخريب له، إلا أنه ورفاقه وقائدهم الشهيد المقدم أحمد المنسى كانوا لهم بالمرصاد بموقعة كمين البرث، والتى ضربوا خلالها أروع الأمثال في التضحية والفداء لهذا الوطن الغالى، كما تم تخليد اسم الشهيد البطل على مدرسته الثانوية التي تخرج منها، حيث حصل على الثانوية العامة، وقدم في الأكاديمية البحرية، والكلية الحربية فى نفس الوقت لكنه فضل الاستمرار فى الحربية، وتخرج منها فى منتصف عام 2014، ثم خدم فى سيناء لمدة 3 سنوات، وكان الشهيد البطل من شباب ضباط الكتيبة 103 صاعقة، وتمنى الحصول على الشهادة، وقال لوالدته "مش هرجع إلا شهيد".

وسمع الشهيد نداء على الجهاز من الشهيد المقدم أحمد المنسى ينادى عليه للدعم، كما أكد والد الشهيد خالد مغربي قائلا: "الشهيد المنسى طلب خالد بالاسم كى تكمتل الصحبة"، مشيرا إلى أن نجله الشهيد ليلة استشهاده صلى الفجر في كتيبته وجهز نفسه وشنطته، للانتقال لمكان آخر للخدمة بقوات الصاعقة بالإسكندرية، واستلم نشرة انتقاله من أرض سيناء إلى قوات الصاعقة بالإسكندرية، كما حصل على قرار ترقيته لرتبة نقيب، وتلقى استغاثة من الشهيد أحمد المنسى فى الكمين، فتحرك على الفور هو وزملاؤه فى اتجاه الكمين، حتى نال الشهادة.



الشهيد المغربى



الشهيد خالد المغربى

الشهيد البطل

الشهيد



المنسى والمغربى المنسى والمغربى