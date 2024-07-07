حياة كريمة.. تقديم خدمات طبية مجانية لأهالى قرية الكشاكوة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الكشاكوة - بمركز بيلا وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة"، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة تضم 8 عيادات طبية تخصصية، تشمل 7 تخصصات كالآتي: ( الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والعظام).، وقد استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 837 مواطن خلال يومي القافلة، كما تم أيضًا إجراء 171 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 31 حالة أشعة ما بين أشعة عادية وأشعة تلفزيونية.

وأضاف شقوير، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي ل 448 مواطن خلال 13 ندوة على مدار اليومين، وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل 130 فحص طبي ل66 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية ل3 مرضى، كما تم تحويل 3 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.