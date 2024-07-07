حمى النيل اجتاحت إسرائيل وأمريكا.. اعرف الأعراض وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تشخيص 153 حالة إصابة بحمى غرب النيل في المنطقة الوسطى من إسرائيل، مؤكدة وفاة 11 شخصًا بسبب المرض، وذلك نقلاً عن "سكاي نيوز".

وحول ذلك يوضح اليوم السابع لقرائه ما هي حمي النيل وطرق انتشارها والإصابة والعلاج.

وفقا لـ"cdc" فحمى النيل أو حمي غرب النيا تعد من الأمراض الفيروسية التي يصاب بها الشخص بسبب البعوض، وفي بداية الإصابة لا تظهر أي أعراض، وبعد مرور وقت تكون الأعراض شبة نزلات البرد أو الأنفلونزا.

كيف تنتقل حمى غرب النيل؟

عن طريق لدغات البعوض وخاصة ذات نوع الكيولكس من البعوض، ويصاب البعوض بالفيروس من الطيور البرية وقد ينقله في بعض الأحيان إلى الثدييات مثل الخيول أو البشر.

ما أعراض حمي غرب النيل

- عند الإصابة بعدوى فيروس غرب النيل، لا تظهر أي أعراض.

- يصاب حوالي شخص من كل خمسة أشخاص بمرض له أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا.

- الشعور بشكل مفاجئ ببعض الأعراض كالحمى والقشعريرة والصداع وآلام الظهر والإرهاق وتورم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي، التعب والشعور بالضعف والإرهاق لعدة أسابيع.

وهناك بعض المضاعفات الخاصة بالإصابة، ومنها:

- بعض المرضى يصابون بالتهاب السحايا أي الحمى الشوكية، تستمر المضاعفات لشعور المصاب بحمى شديدة، أو تيبس الرقبة، أو ضعف العضلات، أو النعاس، أو اضطرابات الحركة، أو أعراض الشلل، أو نوبات التشنج، أو اضطرابات الإبصار.

عادةً ما يستغرق الأمر من 2 حتى 14 يومًا من الإصابة بالعدوى حتى ظهور المرض، وهو فيروس غير معدي.

من هم الأكثر عرضة لحمي غرب النيل؟

كبار السن والأشخاص المصابون بنقص المناعة، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ما طرق العلاج؟

علاج الأعراض المرضية هي الحل ففي حالة ارتفاع الحرارة أخذ الخافض هو الحل، الكحة دواء الكحة، وهكذا.