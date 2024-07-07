حملات مكثفة على أسواق بيع اللحوم فى مركز فارسكور بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شن أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بدمياط حملة موسعة، لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بمركز فارسكور.

حيث قامت سلمى ممدوح طبيبة التفتيش بادارة فارسكور البيطرية اليوم بجولة تفتيشية لضبط الأسواق بالاشتراك مع مجلس مدينة فارسكور والإدارة الصحية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء بدمياط و جهاز حماية المستهلك.



تم خلال الحملة التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية ذات أصل حيوانى بمحلات الجزارة والمطاعم، وتم ضبط 3.5 كجم كبدة مجمدة، 4.5 كجم لحوم مفرومة 6 كجم لحوم مجمدة مستوردة وكانت جميع غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم عمل المحاضر اللازمة وفى انتظار قرار النيابة.

يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبتوجيهات من الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، وتحت إشراف الدكتورة دينا طلعت العيسوي مدير ادارة التفتيش والمجازر بالمديرية.