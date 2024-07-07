حصاد الوزارات.. التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل كثافة الطلاب بالفصول

كتب محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:-

وزير التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول

وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوى الهمم بأسيوط

وزير الرياضة: تشكيل لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت

محافظ القاهرة: سكان مدينة الأمل لن يدفعوا فارق سعر فى الشقق الجديدة

امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف حل امتحان الكيمياء وراجع إجاباتك

التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن الهولندي

وزير الزراعة يستقبل وزير الري ورئيس جامعة سوهاج

محافظة القاهرة تزيل العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم بألماظة

وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإحداث نقلة نوعية فى خدمة شكاوى المواطنين

وزيرة التضامن تستقبل نيفين القباج الوزيرة السابقة بحفاوة