اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يوليو 2024 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل كثافة الطلاب بالفصول

الأحد، 07 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل كثافة الطلاب بالفصول الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزارة التربية والتعليم

حلول الكثافة الطلابية

وزير التربية والتعليم يجتمع مع قيادات الوزارة

الثانوية العامة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة