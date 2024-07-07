"حزب الله" ينعى عنصرا في صفوفه توفى بغارة إسرائيلية شرقي لبنان

نعى "حزب الله" اللبناني السبت، عنصرا في صفوفه اغتالته إسرائيل بغارة عبر طائرة مسيّرة استهدفت سيارته على طريق بلدة شعت شرقي لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ميثم مصطفى العطار "هادي" مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

كما أصدر "حزب الله" بيانات عدة حول عملياته التي نفذها ضد إسرائيل، جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 18:30 من بعد ظهر السبت، موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 17:25 من اليوم السبت، موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء على المدنيين، ‏شن مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏بالأمس على قرانا وأهلنا، وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها". ‏