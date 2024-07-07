حزب الجيل: الحوار الوطنى ناقش كل القضايا بشفافية وحرية وبدون خطوط حمراء

كتب محمود العمرى

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توافق الحكومة الجديدة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعد مشهدًا يليق بحكومة جديدة والتي تبدأ أولى خطواتها التنفيذية لصالح تخفيف معاناة الشعب المصري وحل أزمته، مشيرًا إلى أن مجلس الحوار الوطني سيعقد اليوم السبت، اجتماعه الأول؛ لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة توصياته التي رفعها إلى الرئيس وأحالها لرئيس الحكومة.

وأوضح أنه من المبشرات أن رئيس الوزراء في أول مؤتمر صحفي له بعد تشكيل الحكومة، أعلن أن هناك حزمة من الإجراءات والمشروعات لعرضها على مجلس النواب، موضحًا أن هذه الحزمة عبارة عن قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية وقانون مد الإشراف القانوني على الانتخابات.

وأشار إلى أن الحوار الوطني ناقش كل القضايا بشفافية وحرية وبدون خطوط حمراء، موضحًا أن مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق وخطة عمل لهذه الحكومة، ومن مصلحة الحكومة الجديدة أن تسعى جيدًا لإرضاء الشعب وتراقب الأسواق وهي أهداف الآن وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب التكليف، موضحًا أن هناك وزير بالحكومة الجديدة مسؤول عن مجلس أمناء الحوار الوطني وسيكون هناك سرعة في الاستجابة.