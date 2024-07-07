حركة فتح: إسرائيل تريد القضاء على أى أفق لإقامة الدولة الفلسطينية

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أكد المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال أن الاحتلال الإسرائيلي يريد القضاء على السلطة الفلسطينية وتدمير مقدراتها وإنهاء أي أفق لاقامة الدولة الفلسطينية.

وقال نزال في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، إن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو غير معني بابرام أي صفقة ، ولكنه معنى بالاستمرار في التدمير والحرب ربما انتظارا للحظة التي يرى استطلاعات الرأي في إسرائيل تنقلب لصالحه بما يمكنه من الدعوة للانتخابات جديدة وهو على ثقة بأن سيكسبها حينها سيكون معنيا بوقف إطلاق النار .

وتساءل نزال حول الرؤية لما بعد التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن حركة حماس لا تمتلك الرؤية لطرح المفاتيح التي تؤدي إلى الوصول إلى حل يقيم للشعب الفلسطيني فرصته في الاستقلال.

وأكد أن الممثل الشرعي والوحيد عن الشعب الفلسطيني والمعترف به وطنيا وعربيا ودوليا هو منظمة التحرير الفلسطينية ، مشددا على أن هذا الصراع بحاجة إلى حل حقيقي من جذوره من خلال تسوية سياسية وأن تقبل إسرائيل باقامة الدولة الفلسطينية.