جولة لملك وملكة الدنمارك بالملابس الرياضية لاستكشاف مسار خلاب فى جرينلاند.. صور

إيهاب محمد

ظهر ملك وملكة الدنمارك في حالة معنوية مرتفعة عندما تم الترحيب بهما في قرية إيجاليكو في الأسبوع الثاني من رحلتهما إلى جرينلاند، حيث كان الجميع يبتسمون وهم يتجاذبون أطراف الحديث مع المهنئين، وقد استقبلهم أشخاص يحملون الأعلام الدنماركية والمحلية، مع وجود التلال الخضراء المتدحرجة المذهلة في الخلفية، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية.



بالملابس الرياضية

ابتسم فريدريك إكس، 56 عامًا، وزوجته ماري، 52 عامًا، للصور وهما يرتديان ملابس متطابقة مقاومة للماء أثناء استكشافهما جنوب الجزيرة، وكشف حساب العائلة الملكية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أن الزوجين وصلا أمس وأمضيا الليل فى المنطقة التى وصلت إليها سفينة المستكشف النرويجى إريك الأحمر قبل أكثر من 1000 عام.



الملك والملكة

سار الزوجان إلى القرية على طول Kongevejen - وهو طريق حصوي يأخذك من Itilleq إلى Igaliku، والذي سمي على اسم فريدريك التاسع الذي زارها في عام 1952، ويشتهر بإطلالاته الخلابة.

بدا كلاهما مستعدين للعمل في مجموعات المشي لمسافات طويلة أثناء رحلتهما على طول الريف، أظهرت ماري، أسلوبها الرياضي بارتداء بنطال أخضر غامق اللون، مع قميص كريمي أنيق بأزرار، وتم تصفيف شعرها الكستنائي في البداية على شكل موجات فضفاضة، ولكن الملكة قامت بعد ذلك بجمع شعرها في شكل كعكة، ولقد حافظت على مكياجها متطورًا كما كان دائمًا، مع قاعدة ندية وعيون دخانية جذابة، وفي هذه الأثناءارتدى فريدريك سروالًا أسودًا للمشي لمسافات طويلة وقميصًا بنيًا فاتحًا للخروج.



ملك وملكة الدنمارك في حالة معنوية عالية

كان الزوجان يرتديان فى البداية كنزات متطابقة - مارى ترتدى اللون الأخضر الغامق وفريدريك يرتدي اللون الكاكي - ولكنهما خلعوها مع ارتفاع درجات الحرارة.

كان أفراد العائلة المالكة الدنماركية يتجولون فى أنحاء جرينلاند منذ الأسبوع الماضى، وبالأمس، زارت ماري مؤسسة مستدامة للأطفال في نوك، والتي تعني "زهرة" باللغة الجرينلاندية.

تتعاون المنظمة مع برنامج مكافحة التنمر التابع لمؤسسة ماري، الذي يسمى "خالى من التنمر"، والذى تم إطلاقه في جزر فارو وإستونيا وأيسلندا ورومانيا وفرنسا وجرينلاند.