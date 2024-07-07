جهاز أكتوبر الجديدة: 50 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين

كتب أحمد حسن

عقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المشرفة على مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة لمتابعة المواقف التنفيذية، تم التشديد خلال الاجتماع على جودة الأعمال واتباع المعايير الهندسية لاختيار أفضل الخامات في المشروعات المختلفة.

يأتى ذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، والموقف التنفيذي ونسب إنجاز المشروعات المختلفة في المدينة، وعلى رأسها مشروعات الإسكان والخدمات.

كما قام مسؤولو الإسكان بتفقد مواقع المشروعات الجارية بحضور ممثلي الشركات المنفذة وجهات الإشراف، حيث شددوا على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، وتم إنذار الشركات المتقاعسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضح المهندس محمود مراد بأنه جاري الانتهاء من تنفيذ 35 الف وحدة سكنية ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين خلال نهاية العام الحالي ، كما تم البدء في تنفيذ 55 الف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة، والتي بلغت تقدماً ملحوظاً في معدلات التنفيذ.



وأضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة رغم حداثتها وكونها من مدن الجيل الرابع التي تأسست في عام 2017 الا انها ولدت عملاقة بحجم مشروعاتها المختلفة وفرص الاستثمار بها التي جعلتها قبله للمستثمرين ، وبلغت تكلفة مشروعات الاسكان المنفذة والجاري تنفيذها قرابه الـ50 مليار جنيه، ومشروعات المرافق تعدت الـ20 مليار جنيه، اما عن فرص الاستثمار فقد أتاحت الخريطة الاستثمارية بالمدينة فرصاً تبلغ 100 مليار جنيه .