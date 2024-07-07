كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024.
وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي.
-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية المهنية - التربية الوطنية (أنا المصري)).
-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والكيمياء.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الجغرافيا والأحياء.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.
-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات، الفلسفة.
-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.
واعتمدت المديرية مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على النحو التالي:
1- المرحلة الابتدائية
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.
2- المرحلة الإعدادية
للصفين الأول والثاني الإعدادي.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.
3- إتمام الشهادة الإعدادية
-خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.
4- المرحلة الثانوية
للصفين الأول والثانى الثانوي العام.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.
5- التعليم الفني بجميع تخصصاته
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة