جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024.

وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي.

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية المهنية - التربية الوطنية (أنا المصري)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والكيمياء.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الجغرافيا والأحياء.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات، الفلسفة.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

واعتمدت المديرية مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على النحو التالي:

1- المرحلة الابتدائية

للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

2- المرحلة الإعدادية

للصفين الأول والثاني الإعدادي.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

3- إتمام الشهادة الإعدادية

-خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

4- المرحلة الثانوية

للصفين الأول والثانى الثانوي العام.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.

5- التعليم الفني بجميع تخصصاته

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.