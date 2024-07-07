اليوم السابع
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جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة

الأحد، 07 يوليو 2024 01:41 م
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة جدول امتحانات الدور الثانى للصف الأول الثانوى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024.

وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي.

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية المهنية - التربية الوطنية (أنا المصري)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والكيمياء.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الجغرافيا والأحياء.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات، الفلسفة.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

واعتمدت المديرية مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على النحو التالي:

1- المرحلة الابتدائية
 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. 
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.
2- المرحلة الإعدادية
 للصفين الأول والثاني الإعدادي. 
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.
3- إتمام الشهادة الإعدادية
 -خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.
4- المرحلة الثانوية
للصفين الأول والثانى الثانوي العام.
 -خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.
5- التعليم الفني بجميع تخصصاته 
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة

 







امتحانات الدور الثاني

امتحانات

مواعيد امتحانات الدور الثاني

مديرية تعليم الجيزة

الجيزة



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