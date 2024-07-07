جبهة جنوب لبنان تشتعل والمبعوث الأمريكى يواصل جولاته للتهدئة

إيمان حنا

يواصل المبعوث الأمريكى للبنان آموس هوكستاين جولاته الخارجية من أجل التوصل لاتفاق يكفل وقف إطلاق النار فى الجنوب، حيث تزداد جبهة الجنوب اللبنانى اشتعالا، خاصةً على وقع الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على مدينة صور اللبنانية، وأدت إلى مقتل أحد كبار قادة "حزب الله" ، وفق موقع "النشرة" اللبنانى .

يأتي هذا التصعيد المتجدد جنوبًا، بالتوازى مع تجدد الحراك الدبلوماسي الضاغط من أجل تجنب الانزلاق إلى سيناريو الحرب الواسعة أو الشاملة، فهناك تنسيق أمريكى فرنسي على أعلى المستويات، يتمثل فى زيارة المبعوث الأمريكى هاموس هوشكتاين إلى باريس، ولقائه مع الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وسط تضارب في المعلومات عن نتيجة هذا اللقاء، وسبقها زيارته إلى بيروت.

ويشير مراقبون لبنانيون إلى الرسائل الإسرائيلية وراء عملية الاغتيالات لقادة حزب الله، أبرزها تأكيد على قواعد الاشتباك "المستحدثة" والتي تشرع إسرائيل لنفسها بموجبها الحق بضرب قياديي "حزب الله" وقادته في أي مكان.

في المقابل، رد "حزب الله" الصاروخي والمتدرج على الاغتيالات، لم يخرج عن دائرة التوقعات، باعتبار أن الحزب لا يزال ملتزمًا بأن تكون عملياته وردوده "تحت سقف" عدم الذهاب إلى حرب، وهو سبق أن حدد "قواعد اشتباكه" بهذا المعنى، عندما أعلن أنه جاهز للتحرر من "الضوابط والقيود" التي وضعها لنفسه، إذا ما فُرِضت عليه الحرب، وليس قبل ذلك.