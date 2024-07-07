جامعة عين شمس تحصد المركز الأول بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء

كتب محمود راغب

حقق منتخب جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي، المركز الأول على العالم فى المهرجان الدولى للمسرح الجامعى بالدار البيضاء، فى دورته 36 بالملكة المغربية بالعرض المسرحى سالب صفر من تأليف مصطفى طلعت وفكرة وإخراج إسلام خالد، ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

وأعلنت اللجنة فوز العرض المسرحى سالب صفر بالجائزة الكبرى ليتوج منتخب تمثيل الجامعة تحصل جامعة عين شمس على المركز الأول على العالم.

وحصدت الجامعة جائزة أفضل سينوغرافيا لمحمد ذكى، وجائزة أفضل تمثيل رجال مناصفة بين كل من الطالب محمد توفيق والطاب شاهر عبد القادر.

وتم الاعداد والتنفيذ للعرض المسرحى سالب صفر تحت إشراف أسماء على خاطر مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني، وأحمد عادل مشرف النشاط الفني.