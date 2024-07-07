تقرير يحذر من تراكم 110 آلاف رطل قمامة أعلى قمة إيفرست تحتاج سنوات لإزالتها

إيهاب محمد

قال أحد سكان شيربا الذي قاد فريق عمل لإزالة القمامة واستخراج الجثث المتجمدة منذ سنوات بالقرب من قمة جبل إيفرست، إن أعلى معسكر على أعلى جبل في العالم مليء بالقمامة التي سيستغرق تنظيفها سنوات، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

تمكن فريق من الجنود وشعب الشيربا، ممول من الحكومة النيبالية، من إزالة 24 ألف رطل من القمامة وأربع جثث وهيكل عظمي من أعلى قمة جبل إيفرست خلال موسم التسلق هذا العام.



قمة ايفريست

وقال أنج بابو شيربا، الذي قاد فريق الشيربا، إنه قد يكون هناك ما يصل إلى 88 ألف إلى 110 آلاف رطل من القمامة لا تزال في ساوث كول، وهو المخيم الأخير قبل أن يحاول المتسلقون تسلق القمة.

وقال إن "القمامة المتروكة هناك كانت في الغالب عبارة عن خيام قديمة وبعض عبوات الطعام وخراطيش الغاز وزجاجات الأكسجين وحزم الخيام والحبال المستخدمة في التسلق وربط الخيام"، مضيفًا أن القمامة موجودة في طبقات ومتجمدة على ارتفاع 26400 قدم، حيث يقع معسكر ساوث كول، فمنذ تم الوصول إلى القمة لأول مرة في عام 1953، تسلقها آلاف المتسلقين، وقد ترك العديد منهم وراءهم أكثر من مجرد بصمات أقدامهم.



القمامة المقصودة

وفي السنوات الأخيرة، أدى شرط الحكومة الذي يفرض على المتسلقين إعادة قمامتهم أو فقدان رواسبهم، إلى جانب زيادة الوعي بين المتسلقين بشأن البيئة، إلى تقليل كمية القمامة المتبقية بشكل كبير، لكن الأمر لم يكن كذلك في العقود السابقة.

وقال أنج بابو "معظم القمامة جاءت من البعثات الاستكشافية القديمة"، فيما جمع فريق الشيربا القمامة والجثث من المناطق ذات الارتفاع الأعلى، بينما عمل الجنود في المستويات الأدنى ومنطقة المعسكر الأساسي لأسابيع خلال موسم التسلق الربيعي الشهير، عندما تكون الظروف الجوية أكثر ملاءمة.

وقال آنج بابو إن الطقس كان تحديًا كبيرًا لعملهم في منطقة ساوث كول، حيث تبلغ مستويات الأكسجين ثلث الكمية الطبيعية، ويمكن أن تتحول الرياح بسرعة إلى ظروف عاصفة ثلجية وتنخفض درجات الحرارة، لقد اضطررنا إلى الانتظار حتى يأتي الطقس الجيد عندما تذيب الشمس الغطاء الجليدي، ولكن الانتظار لفترة طويلة في مثل هذه الظروف أمر غير ممكن على الإطلاق"، كما قال: "من الصعب البقاء لفترة طويلة مع انخفاض مستوى الأكسجين بشكل كبير".