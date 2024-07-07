تفعيل مبادرة مصر بلا غرقى.. حمامات السباحة بأسوان فى ثوبها الجديد

أسوان- صلاح المسن

مبادرة مصر بلا غرقي مبادرة إنسانية تضاف لإنجازات الجمهورية الجديدة، وتعمل الدولة علي تأمين كافة حمامات السباحة والشواطئ، وخاصة مع دخول الإجازة الصيفية، كما تسعي مديرية الشباب والرياضة بأسوان لإنهاء كافة الاستعدادات ومراجعة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة، وتقسيم كل حمام سباحة لعدة حارات، بما يضمن التباعد الآمن بين الممارسين والمتدربين، والتشديد على ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين، والتعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والسكان، علاوة علي إستمرار عملية التعقيم طوال فترة فتح حمامات السباحة، وأثناء وبعد التدريب والاستخدام، وتهدف الإجراءات لسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية الرياضية استعدادا للمشاركات في الأنشطة والفعاليات خلال فترة الإجازة الصيفية.

وفي إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بأسوان وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ على تفعيل واستدامة تطبيق الكود المصري لحمامات السباحة، ومن منطلق اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وسلامة المواطنين وحمايتهم واستعدادا للموسم الصيفي قامت لجنة فنية من الشباب والرياضة بمتابعة تجهيز حمام السباحة بنادي العاملين بمصانع سكر إدفو.

وتم مراجعة أدوات الإنقاذ وأدوات الاسعافات الأولية ومدى جاهزية كل منها ومراجعة ملفات المنقذين، بالإضافة إلى مراجعة عوامل الأمن والسلامة داخل الحمام وفي محيطه، كما تطرقت لجنة المتابعة الميدانية إلى ضوابط معالجة المياه والقياس الدوري لنسبة الكيماويات والإجراءات الإدارية وفقا للكود المصري لحمامات السباحة.

وتهدف مديرية الشباب والرياضة إلى تحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لرواد حمامات السباحة بمختلف أعمارهم وتوفير البيئة المناسبة لأبناء المحافظة قبل استقبال الإجازة الصيفية.

وتأتي المتابعة الميدانية لحمامات السباحة بأسوان، في إطار مبادرة مصر بلا غرقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الوزارات المعنية والاتحاد المصري للغوص والانقاذ.

ويجري الإهتمام بمراجعة الضوابط وعوامل السلامه وتوزيع فرق الإنقاذ علي حمامات السباحة والعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات الرواد والأهالي ومستخدمي حمامات السباحة و الالتزام بتعليمات توفير استهلاك الكهرباء بالهيئات الشبابية.

وتم التأكيد على مراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي، وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوى.

كما تم التأكيد على تحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها، وتحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين، والالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن

وتم تنظيم عدة جولات ميدانية للمتابعة، شملت التأكيد على ضرورة تحديد خط الأمان بين الجزء العميق والجزء الغير عميق، وتحديد منطقة الغطس بواسطة علامات ملونة، وضرورة توفير شنط إسعافات أولية وأسطوانة أكسجين، والممشى حول الحمام والأسطح المجاورة، وتطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة بشكل منتظم، وتوفير مساحة كافية بين كراسي الاستلقاء للتشمس لتقليل التلام

وتقدم حمامات السباحة بأسوان خدماتها إلى اللاعبين واللاعبات واعضاء النادى .حيث يتوافد رواد حمامات السباحة للاستماع بخدمات الهيئات الشبابية والرياضية.

فيما يتم تكثيف المتابعة علي حمامات السباحة، والتأكيد على تنفيذ عوامل الأمن والسلامة المرسلة من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ، والتأكد من وجود كاميرات المراقبة ووضعها في أماكن حيوية، والتاكد من عملها وتحديد مسؤل من المركز لمتابعتها، والتأكيد على حل المشكلات في وقتها قبل الخروج من المركز ، وفي حالة و جود اي مخالفة يتم عمل تقرير، واتخاذ الاجراءات الواحبةالاتباع قانونا.

كما تقوم اللجان بمديرية الشباب والرياضة بأسوان بمتابعة التزام حمامات السباحه بتوافر عوامل الامن والسلامه للمترددين قبل بدء الإجازه الصيفية.



وتم تشكيل عده لجان للمرور ومتابعه اجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة التابعة للمديرية وعلى راسها نادي اسوان الرياضي ونادي الشمس ونادي ابو الريش قبلي ونادي بلانه ونادي كيما الرياضي ونادي الكهرباء بجانب حمامات سباحة بادفو وكوم امبو

ياتي ذلك في اطار توجيهات وزارة الشباب والرياضه بضروره الالتزام بتطبيق كافه معايير الامن والسلامه وعدم الاستهانه بها نظرا للاقبال الشديد التي تشاهده حمامات السباحة وخاصة بمحافظه اسوان نتيجة لارتفاع درجه الحرارة خلال فصل الصيف.

وتم توجه كافه المشرفين، على حمامات السباحة ورؤساء الاندية بأسوان، بضروره الالتزام بالضوابط والمعايير وعدم التهاون في تطبيق احداها التي ومنها توفير ادوات الانقاذ حول حمام السباحه من عوامات وسلم للانقاذ وادوات اسعافات اولية، وكافه المتطلبات الواردة بتطبيق الكود المصري للانقاذ الصادرة من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ هذا بجانب ان عدم الالتزام بها سيؤدي الى تطبيق التعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالعقوبات في عدم الالتزام من وزارة الشباب والرياضة، الضوابط والمعايير هذا بجانب هذا بجانب الاعداد والتجهيز من قبل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، لتنفيذ دورة خاصة بالغوص والانقاذ ، واتاحه الفرصة للراغبين في الحصول على دورة الغوص والانقاذ من الاتحاد المصري باشتراك رمزي ويسمح للراغبين في الحصول على هذه الدورة التقدم لمديرية الشباب والرياضه بأسوان ، للاشتراك فيها والحصول على رخصه الانقاذ وذلك في اطار مبادرة مصر بلا غرقي التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.