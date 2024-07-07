تركى آل الشيخ: شراكة هيئة الترفيه والمتحدة مهمة لصناعة السينما (إنفوجراف)

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إنها شراكة مهمة، مضيفا: "شراكة مع منافس صديق، شراكة مهمة جدًا مع دولة شقيقة وكبيرة سبقتنا في هذا المجال".



شراكة هيئة الترفيه والمتحدة مهمة لصناعة السينما

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في تصريحات ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر": "مصر دولة رائعة ولديها خبرات وحضارة كبيرة ومخزون بشري كبير، ونجوم عالميين كبار ومخرجين كبار، وموزعين كبار، ودائما نقول مصر والسعودية إيد واحدة، إحنا نثبت الآن أنّنا إيد واحدة في عالم الإنتاج، وعالم دعم السينما، نستفيد من خبراتهم، ونكمل بعض، عندهم مخزون، الحضارة، الثقافة، الخبرة، النجوم، الوصول للغة الدارجة، اللغة المصرية".

تركى آل الشيخ

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "هيئة الترفيه والمتحدة تعرفان عمق العلاقة السعودية المصرية، وتعرفان فائدة هذا الموضوع للمتلقى العربي، وللصناعة بشكل عام، وهذه العلاقة علاقة استراتيجية مكملة لبعض".