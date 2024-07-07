تحقيق طفرة حضارية الأبرز.. دراسة ترصد إنجازات التحالف الوطنى فى مصر

كتب محمود العمرى

كشف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة يوضح من خلالها أبرز إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والآثار التي تمكن أن يخلفها في المحافظات المصرية المختلفة خلال السنوات الماضية.

وأكدت الدراسة أن مؤسسات التحالف المختلفة، تمكنت من تحقيق طفرة حضارية في المحافظات المصرية المختلفة، من خلال توفير العديد من الخدمات، التي لم تكن متوافرة في وقت سابق بتلك المناطق، وأبرز الخطوات التي قام بها التحالف هي تأسيس قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

وأوضحت أن التحالف الوطني عمل على رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، فضلا عن الدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق، يضمن التكامل في تقديم الخدمة والحرص على ألا تكون الخدمات المقدمة للمواطن مكررة.