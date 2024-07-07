تحرير 84 محضرا فى حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة قاطنى المحافظة والقادمين إليها ولضمان تقديم غذاء أمن إليهم، وبناء على التكليف المباشر من الدكتور هيثم الشنهاب، مدير المديرية والدكتور اشرف فوزى مدير الطب الوقائى، ومصطفى خليل، القائم باعمال مدير مراقبة الأغذية بالمديرية تشكلت لجنة من كل من إبراهيم أبو هاشم مراقب أول الأغذية بإدارة شرم الشيخ ومحمد إسماعيل وهانى عادل مفتشي الأغذية بمدينة شرم الشيخ.

وأسفرت الحملة بمرور مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، وتم خلالها المرور على 36 منشأة مختلفة وقامت اللجنة بتحرير 35 محضر نظافة وكذلك 48 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية وتم تحرير محضر ضبط لكمية بلغت 510 كيلو من الأغذية والمشروبات بلغ وزنها 30 كيلو و120 لترا منتهية الصلاحية باجمالي محاضر بلغت ٨٤ محضرا، كما تم اعدام 174 كيلو دواجن مجمده متهنيه الصلاحية و98 لتر لاغذية ومشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية وتم سحب عدد 12 عينة وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لمعرفة مدي صلاحيتها للاستهلاك وتستمر حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.