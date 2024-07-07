تحذيرات في فرنسا من أعمال عنف بعد نتائج الانتخابات التشريعية

كتب عبد الوهاب الجندى

حث أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، المواطنين على توخي الحذر هذا المساء تحسبا لأعمال عنف محتملة من اليمين المتطرف.

وكتب في منشور على منصة إكس: "اليمين المتطرف لا يحب الديمقراطية. إنه يتوقع هزيمته ويدعو إلى العنف".

وشهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية، مفاجأة سارة للبعض وحزينة للأخرين، حيث أشارت النتائج الأولية إلى أن الجبهة الشعبية الجديدة حلّت في المركز الأول مع توقعات بحصولها على عدد كبير من المقاعد، من المقاعد يقدّر بما بين 180 إلى 215، فيما سيحصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على ما بين 132 و152 مقعداً، أما ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون فحصل على ما بين 150 و170 مقعداً.



الانتخابات التي جرت الأحد، شهدت نسبة مشاركة استثنائية حيث كانت الأعلى منذ قرابة ثلاثين سنة (1997) بحسب معهد إيبسوس لاستطلاع الرأي، ووصلت هذه النسبة إلى 67.1%، وسجل هذا الرقم القياسي بحدود مساء الأحد.