تجديد اعتماد الأيزو الدولية لمعمل صرف صحى أم دينار بالجيزة للمرة الثانية

كتبت - مرام محمد

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025"، لمعمل محطة صرف صحى أم دينار.



محطة صرف صحى أم دينار

وأوضح بدوي، أن اعتماد الشهادة، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة "EGAC" لكافة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن معامل الصرف الصحي بالشركة تقوم بمتابعة وتحليل عينات مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة المختلفة للتأكد من مطابقة السيب النهائي للقوانين المنظمة للصرف الصحي.



معمل محطة صرف صحى أم دينار

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل عبدالحفيظ، نائب رئيس الشركة لقطاعات المعامل المركزية والرقابة والمتابعة، أن الشركة تسعى دائمًا لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية والأجهزة المعملية والمعدات المتطورة؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحة اعتماد شهادة الأيزو الدولية لمعامل: مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعمل محطة صرف صحي زنين.