انفجار فى خط مياه المغذى لـ3 قرى بالشرقية.. والمحافظة تستعين بخطوط بديلة

الشرقية - إيمان مهنى

تكثف شركة مياه الشرب بمحافظة الشرقية، أعمالها لسرعة إصلاح خط مياه المغذي المار ناحية مدينة القنايات، الذي تعرض لانفجار مفاجئ، ادي لانقطاع الخدمة عن قريتي شيبة و نكارية و منشية مبارك، وتقرر استخدام خطوط بديلة لحين إنتهاء الأعمال.

أصدرت محافظة الشرقية، بيانا جاء فيه: وقع انفجار خط مياه 200 ملي قطر 8 بوصة ، أخر طريق عمر شاهين اتجاة القنايات يخدم منشية مبارك وشيبه والنكارية ، أدى إلى ضعف المياه وتم تشغيل خطوط بديلة بفتح محطة خط 10 والمحطة المرشحة بشارع السلام ، وتستغرق مدة الإصلاح 4 ساعات لتعود المياه إلى طبيعتها .

يذكر ان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في ضوء تكرار ازمة انفجارات خطوط مياه الشرب، أصدر تكليفات عاجلة، لمسئولي الري و مياه الشرب، أولها كلف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بعمل حصر شامل لمآخذ الري الزراعي الخاصة غير المستخدمة واتخاذ ما يلزم نحوها حفاظا علي البنية التحتية، وبإعداد خريطة تفصيلية موضح بها كافة خطوط مياه الري الرسمية والخاصة وذلك بالتعاون مع الإدارات الزراعية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للإستعانة بها في حالة الأزمات

كما تم تشكيل لجنة من رئاسة حي أول وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية للموارد المائية والري للنزول وإجراء المعاينات اللازمة على الطبيعة ووضع الحلول المقترحة والعاجلة لتنفيذ أعمال التطهير ماخذ المياه لضمان وصول الخدمة بصورة جيدة للمحطة.

ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وإدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لوضع خريطة واضحة لخطوط مياه الشرب على الطبيعة وذلك لسرعة التصرف وإيجاد حلول بديلة وعاجلة تضمن عدم انقطاع مياه الشرب ووصولها للمنازل في حالات الإصلاح والطوارئ.

