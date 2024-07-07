اليوم العالمي للشيكولاتة.. اعرف شروط تناولها بشكل صحي وكم قطعة تتناولها

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم اليوم 7 يوليو باليوم العالمي للشيكولاتة، وقد أثبتت الأبحاث أن الشيكولاتة الداكنة مفيدة لصحتك، لكن يجب التحكم في الكمية التى تتناولها ويجب أيضًا أن تكون الشيكولاتة داكنة، فى هذا التقرير نتعرف على الكمية الموصي بها من الشيكولاتة الداكنة يوميًا، بحسب موقع life enriching.

ما هي الكمية الموصى بها من الشيكولاتة الداكنة يوميًا؟

يقول الخبراء إن "الجرعة" الموصى بها هي ما يقرب من 30-60 جرامًا، وإذا تناولت أكثر من ذلك، فقد تستهلك الكثير من السعرات الحرارية.

تحتوي قطعة الشيكولاتة الداكنة وزنها (41 جرامًا) على 190 سعرًا حراريًا، وبالمقارنة، إذا تناولت تفاحة نيئة متوسطة الحجم، فلن تحصل إلا على 95 سعرًا حراريًا.

لذلك، لا تستبدل الأطعمة الصحية بهذه الوجبة الخفيفة، فقط ضع في اعتبارك أنك قد تستهلك سعرات حرارية إضافية قليلة حتى مع الكمية الموصى بها.

المحتوى الغذائي للشيكولاتة الداكنة التى تحتوى على الكاكاو بنسبة 70-85%

170 سعرة حرارية

12 جرام من الدهون

13 جرام من الكربوهيدرات

1 جرام من الألياف الغذائية

8 جرام من السكريات

2 جرام من البروتين

7 ملج كالسيوم

203 ملجم بوتاسيوم

ماذا يتطلب الأمر لحرق هذه السعرات الحرارية؟

إن حرق السعرات الحرارية الموجودة في لوح شيكولاتة يحتوي على 170 سعرة حرارية يتطلب:

44 دقيقة من المشي

19 دقيقة من الجرى

14 دقيقة من السباحة

23 دقيقة ركوب الدراجات

3 أسباب تدفعك لتناول الشيكولاتة الداكنة يوميًا

1. تحسن صحة القلب

تحتوى الشيكولاتة الداكنة على الفينولات النباتية ـ فينولات الكاكاو على وجه التحديد.

قال الباحثون في تقرير نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إن تناول الشيكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الخفيف، وتوازن السعرات الحرارية الزائدة عن طريق تناول كميات أقل من الأشياء الأخرى.

تحتوي الشيكولاتة الداكنة أيضًا على مركبات عضوية نشطة بيولوجيًا وتعمل كمضادات أكسدة صحية. وتشمل هذه المركبات البوليفينول والفلافانول والكيتشين وغيرها.

أظهرت إحدى الدراسات أن الكاكاو والشيكولاتة الداكنة تحتويان على نشاط مضاد للأكسدة والبوليفينول والفلافانول أكثر من الفواكه مثل التوت الأزرق والتوت الآساي.

2. الحماية من الجذور اليومية

تساعد المستويات العالية من الفلافونويدات – مضادات الأكسدة القوية – في حماية الخلايا والأنسجة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، هذه الجذور عبارة عن جزيئات غير مستقرة تعمل على تغيير الخلايا وإضعافها، وغالبًا ما تأتي من الإجهاد، وسوء التغذية، والشيخوخة.

تحتوي الشيكولاتة الداكنة أيضًا على كميات كبيرة من معادن الماغنيسيوم والنحاس.

يدعم المغنيسيوم إنتاج الطاقة، والعظام القوية، والعضلات المريحة، ونقل الأعصاب الفعال.

يساعد النحاس الجسم على تكوين النواقل العصبية ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. أنت أكثر سعادة مع جرعة يومية من الكاكاو

لقد تم ربط الشيكولاتة والسعادة معًا واكتشف العلم وجود علاقة كيميائية فعلية بين الشيكولاتة والسعادة.

تحتوي الشيكولاتة على مادة فينيل إيثيلامين، وهي مادة كيميائية يتم إفرازها أيضًا في المخ أثناء لحظات النشوة العاطفية. كما تحتوي على الأنانداميد، وهو ناقل عصبي من الأحماض الدهنية يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء وأقل قلقًا.

اختر جرعتك اليومية بحكمة

كلما كان لون الشيكولاتة داكنًا، كان ذلك أفضل، والسبب وراء حصول الشيكولاتة الداكنة على كل هذا التقدير هو أنها تحتوي على كمية أقل من السكر والدهون المضافة مقارنة بالشيكولاتة بالحليب أو الشيكولاتة البيضاء، بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على نسبة أعلى من الفلافونويدات المفيدة.

تلك التي تحتوي على أعلى نسبة من الكاكاو هي الأفضل، اختر قطعة تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل، وتذكر أن حتى أغمق أنواع الشيكولاتة الداكنة يجب أن يتم تناولها باعتدال.