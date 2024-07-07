"اليوم السابع" داخل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بالشرقية لإدارة الأزمات

الشرقية - إيمان مهنى

تعد الشبكة الوطنية الموحدة لسلامة و الطوارئ، بمحافظة الشرقية، هي نقلة حضارية في كيفية ادارة الازمات بشكل احترافي، ضمن لاستراتيجية 2030، ذلك بغرض ‏تحقيق التنمية المستدامة، بحسن إدارة أي أزمة وطارئ وسرعة حلها، وخطوة تهدف لمواكبة التطور في الخدمات ‏الحكومية، وأعمال الإغاثة والطوارئ بطريقة احترافية،

وقال الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، إن جميع المديريات الخدمية، مربوطة على الغرفة، حيث يوجد موزع مهام اللاسلكي المطور، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية ‏اللاسلكية، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة ‏القراءات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليا برقم خدمات الطوارئ و لفت الي ان مندوب لكل مديرية مثل الصحة المرور والاسعاف و الغاز و الكهرباء و المياه و غيرها، واللذين يتلقون بلاغات من المواطنيين و يقومون بسرعة توجيها لجهة المختصة لسرعة الحل.

وأضاف أن أيضا من بين مهام الغرفة، متابعة المشروعات والخدمات على أرض الواقع، التي كان من أبرزها متابعة أعمال توريد القمح للشون و الصوامع، و الرصف و مشروعات المياه و الصرف الصحي.

و تابع أن الغرفة مربوطة مع كافة الجهات القيادية بالدولة كالتنمية المحلية و مجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية، لمتابعة الخدمات المختلفة، لافتا أن ذلك ساهم بشكل كبير في توحيد منظومة الشكاوي و البﻻغات من المواطنين، مما يساعد علي سرعة الاستجابة و رفع مستوي الجودة للخدمات المقدمة للمواطنين.

