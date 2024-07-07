اليوم السابع: جهود مصر مستمرة لوقف الحرب وعودة الأمن والاستقرار فى السودان

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: جهود مصر مستمرة لوقف الحرب وعودة الأمن والاستقرار فى السودان

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الرئيس يلتقى وفدا من المشاركين فى مؤتمر القوى السياسية السودانية ويؤكد: جهود مصر مستمرة لوقف الحرب وعودة الأمن والاستقرار فى السودان.. الرئيس: شعار «السودان أولا» يجب أن يكون المحرك لجميع الجهود الوطنية لإنهاء الأزمة.. ورموز القوى السودانية يؤكدون تقديرهم للجهود المصرية



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