اليابان وكمبوديا يتفقان على التعاون الثنائي لإزالة الألغام في أوكرانيا

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اتفقت اليابان وكمبوديا على التعاون بشكل ثنائي في مساعدة أوكرانيا ودول أخرى لإزالة الألغام الأرضية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على مبادرة التعاون الثنائي لإزالة الألغام الأرضية في دول ثالثة، من بينها أوكرانيا، خلال اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، مع نظيرها الكمبودي سوك تشيندا سوفيا، بالعاصمة بنوم بنه.



وقالت كاميكاوا - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكمبودي - إن الألغام الأرضية ما زالت توقع العديد من الضحايا حول العالم، مضيفة أن اليابان ساعدت كمبوديا في جهودها للتخلص من الألغام الأرضية لعدة أعوام، مشيرة إلى أن البلدين سيتعاونان في هذا المجال بناء على التقنيات والمعرفة المتراكمة لديهما في جهود إزالة الألغام.



وأوضحت هيئة (إن إتش كيه) أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل فريق دولي يكون مقره في كمبوديا، بهدف التخلص من الألغام الأرضية في العالم، مضيفة أن البلدين ستعملان مع شركات خاصة لتطوير معدات إزالة الألغام الأرضية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرائدة.



واتفق وزيرا خارجية البلدين على تعميق العلاقات الثنائية في مجالات أخرى مثل بناء أنظمة المياه والصرف الصحي وتطوير بنى تحتية للاتصالات مثل شبكات الجيل الخامس وتعزيز الأمن السيبراني.