اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الناخبون يتوافدون على مراكز الاقتراع لاختيار حاكم جديد للعاصمة اليابانية

الأحد، 07 يوليو 2024 11:21 ص
الناخبون يتوافدون على مراكز الاقتراع لاختيار حاكم جديد للعاصمة اليابانية طوكيو
أ ش أ

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يدلي الناخبون في العاصمة اليابانية طوكيو بأصواتهم اليوم الأحد، لاختيار حاكم العاصمة الجديد.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن 56 مرشحا يتنافسون في السباق لشغل هذا المنصب، من بينهم الحاكمة الحالية يوريكو كويكي، التي تسعى للفوز بولاية ثالثة.


وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من بين القضايا الرئيسة التي يتعين على حاكم طوكيو الجديد حلها، الانخفاض القياسي في أعداد المواليد في العاصمة مقارنة بكافة مناطق البلاد.


وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المقرر أن تغلق بحلول الساعة الثامنة مساء، على أن يبدأ فرز الأصوات في الليلة ذاتها







اليابان

ناخبو اليابان

طوكيو

انتخابات طوكيو




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