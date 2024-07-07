المصطافون بالآلاف.. رحلات اليوم الواحد تملأ شواطئ بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد، لإقبال آلاف المصطافين على طول الساحل، بالتزامن مع توافد رحلات اليوم الواحد.

وشهد شاطئ محافظة بورسعيد، توافد الآلاف من المصطافين، ليصبح كامل العدد، وتعددت مشاهد الفرحة على الشاطئ بين الكبار والصغار، وسط طقس صيفي حار جداً وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة بكافة الأنحاء.

ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مروراً بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.