اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: أكثر من 2000 إسرائيلى يتظاهرون فى تل أبيب لإقالة نتنياهو

الأحد، 07 يوليو 2024 03:38 م
القاهرة الإخبارية: أكثر من 2000 إسرائيلى يتظاهرون فى تل أبيب لإقالة نتنياهو مظاهرات فى تل ابيب
رامى محيى الدين

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بأن أكثر من 2000 إسرائيلي نظموا مظاهرات في تل أبيب تدعو لإبرام صفقة تبادل وإقالة نتنياهو.

وعلى الجانب الآخر، ارتقى 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة غربي مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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