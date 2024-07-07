الفصائل الفلسطينية لعائلات الأسرى الإسرائيليين: مصير أبنائكم ألعوبة بيد نتنياهو

كتب عبد الوهاب الجندى

وجهت الفصائل الفلسطينية، رسالة إلى عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وجاء فيها: نقول لعائلات الأسرى في غزة إن مصير أبنائكم أصبح ألعوبة بيد نتنياهو الذي يسعى لتحقيق نصر شخصي"، وقالت: "النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو يعني انتصاره الشخصي وإرضاء صعاليك حكومته".

وعن الأعمال العسكرية في محور "نتساريم" قالت الفصائل الفلسطينية، إن محور وسط قطاع غزة "نتساريم" سيكون محورا للرعب والقتل وستخرج منه قوات الاحتلال الإسرائيلية مندحرة ومهزومة.

وأكدت الفصائل في كلمة لـ"أبو عبيدة" اليوم الأحد، أنه "لا مكان في غزة لقوات تتحصن في البيوت كاللصوص ولا لضباط يختبئون وراء المدرعات".

وقال أبو عبيدة، إن معركة "رفح وما يسطره مجاهدونا في الشجاعية وغيرهما دليل على قوة مقاومتنا وفشل العدو وهزيمته".

وأوضح أن "العدو تلقى ولا يزال يتلقى الضربات الموجعة في كل مكان يتوغل فيه داخل قطاع غزة".

وأضاف: "عززنا القدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان من أرضنا، والقدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير وتمكنا خلال الحرب من تجنيد آلاف من المقاتلين الجدد"