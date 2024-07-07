الغردقة غير .. طقس ربيعى ممتع وإقبال كبير على الشواطئ.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، اليوم فيديو مباشر من أحد شواطئ مدينة الغردقة، لرصد حالة الطقس والبحر، وإقبال المواطنين علي الشواطئ المختلفة بمدينة الغردقة .

وشهد طقس البحر الأحمر وتحديدا مدينة الغردقة طقسا ربيعيا ممتعا علي أغلب الأحيان وحالة الأمواج كانت متوسطة مع ظهور ظاهرة المد على اغلب الشواطئ المختلفة .

كما شهدت شواطئ مدينة الغردقة اقبال الكثير من المواطنين علي الشواطئ منذ ساعات الصباح الباكر، وكان شاطئ النادى الاجتماعى فى مدينة الغردقة الأكثر اقبالا لوجوده بوسط المدينة وانخفاض سعر تذكرة دخوله التي تبلغ 50 جنية

كذلك يعتبر شاطئ النادى الاجتماعي فى مدينة الغردقة من أكثر الشواطئ إقبالا لوجود معدلات أمان مرتفعة فيه منها وجود عدد كبير من المنقذين كذلك وجود أمن وسيارة إسعاف متمركزة بشكل يومي.





