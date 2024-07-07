الطب البيطرى بالشرقية: ضبط طن و280 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية 42 حملة، تم المرور خلالها على 52 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث تم ضبط حوالى طن و280 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‫ يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.