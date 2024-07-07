الصحة العالمية تفسر مفهوم الاحتراق النفسى Burnout والتغلب عليه فى العمل؟

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن متلازمة الاحتراق النفسى، أو ما يطلق عليها بيرن أوت Burnout أو الإرهاق النفسى، هى متلازمة تؤثر على الأشخاص الذين يتعرضون للتوتر والضغوط النفسية في العمل دون إيجاد حلول لمشاكلهم، ما ينتج عنه الإجهاد والإرهاق المزمن في مكان العمل عند استمرار تعرض الشخص للمشكلة لفترة طويلة وخاصة إذا لم يتم حلها بنجاح.



الاجهاد

وأضافت أن الشخص يشعر بالإجهاد أو الإرهاق المستمر وعدم القدرة على العمل والإحباط واليأس، خاصة عندما لا يجد حلولاً لمشاكله.



وقد أُدرِجَ في المراجعة الـ 11 للتصنيف الدولي للأمراض بوصفه ظاهرة مهنية، ولا يصنف الاحتراق على أنه حالة طبية.



الاحتراق النفسي

يتسم الاحتراق بـ 3 أبعاد:

1.الشعور بنفاد الطاقة أو الإجهاد

2. زيادة انفصال الشخص ذهنيًا عن عمله، أو الشعور بالنزعة السلبية تجاهه أو السخرية منه والاستخفاف به.

3.انخفاض الكفاءة المهنية.



الاحتراق النفسى

كيف يمكنك التعامل مع الإرهاق النفسى؟

ناقش ما يشغلك مع رىيسك في العمل

اطلب الدعم

جرب ممارسة نشاط استرخائي مثل التأمل

مارس تمارين رياضية

خذ قسطًا كافيًا من النوم



بيرن اوت

يمثل الاحتراق مشكلة متزايدة في صفوف الطواقم الطبية، كما أنه منتشر بدرجة كبيرة في أماكن الرعاية الصحية، ويرتبط الاحتراق بظروف العمل الصعبة والشعور بعدم الرضا عن العمل، وقد يؤثر الإنهاك على جودة العمل أو جودة الرعاية الطبية إذا كنت تعمل في مستشفى أو في أى منشاة طبية.

