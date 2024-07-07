الرئيس الفرنسي يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة

كتبت: هناء أبو العز

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد.

وقام ماكرون وقرينته بريجيت بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع في "لو توكيه" بمنطقة "با دو كاليه" شمالي فرنسا)، وقام بمصافحة المواطنين الذين جاؤوا للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لفرنسا، أمام أكثر من 49 مليون ناخب، مسجلين على القوائم الانتخابية، لاختيار 501 نائب من المرشحين المتبقين، حيث تم انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى، وذلك لانتخاب إجمالا 577 نائبا في البرلمان الفرنسي.